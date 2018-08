Nach Kritik an der Höhe seines Gehalts gibt der Chef der britischen Zeitung "Financial Times", John Ridding, einen Teil seines Geldes zurück.

In einer Mail an die Mitarbeiter schrieb Ridding, er werde von den umgerechnet 2,9 Millionen Euro, die er für 2017 erhalten habe, 571.000 Euro in die Entwicklung der Zeitung investieren. Dabei solle es zunächst um einen Fonds gehen, der Frauen den Weg in höhere Positionen ebnen und deren schlechtere Bezahlung im Vergleich zu Männern beenden solle. - Gewerkschaftsvertreter begrüßten die Ankündigung, forderten aber weitere Schritte.