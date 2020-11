Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Hoffmann, und ver.di-Chef Werneke haben an mehrere Landtagsfraktionen in Sachsen-Anhalt appelliert, der Erhöhung des Rundfunkbeitrags zuzustimmen,

In einem Schreiben an CDU, SPD, Grünen und Linken heißt es, man erwarte von allen demokratischen Parteien einen klaren Beistand für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die durch die Rundfunkfreiheit geschützte Programmautonomie und die Entwicklungsmöglichkeit von ARD, ZDF und Deutschlandradio dürften jetzt nicht untergraben werden, indem man eine kritische Diskussion zum Reformbedarf führe. Die anstehende Entscheidung für die Zukunft der Sendeanstalten gelte es auch mit dem gesetzlichen Auftrag des Länderparlaments und im Einklang mit dem Verfassungsrecht zur Rundfunkfinanzierung zu treffen.



Die CDU will der erstmaligen Erhöhung des Rundfunkbeitrags nach elf Jahren um 86 Cent nicht zustimmen. Damit könnte die Fraktion den gesamten Medienänderungs-Staatsvertrag bundesweit zu Fall bringen. Damit dieser in Kraft treten kann, ist Einstimmigkeit auf Länderebene nötig.



Unterdessen belastet der Streit die Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Die Grünen drohen mit einem Ende der Zusammenarbeit, sollte die CDU bei der Landtagsabstimmung gemeinsam mit der oppositionellen AfD die Beitragsanhebung ablehnen. Die CDU müsse sich entscheiden, ob sie das Bündnis der Stabilität in der politischen Mitte fortsetzen wolle, erklärte der Grünen-Landesvorstand in Magdeburg.



Zugleich verwiesen die Grünen darauf, dass sich alle drei Koalitionspartner in ihrem Vertrag zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekannt hätten. Auch die SPD hatte an den Koalitionspartner appelliert, nicht mit der AfD zusammen zu stimmen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.