Das britische Medien- und Telekommunikationsunternehmen Sky wird vom US-Kabelkonzern Comcast übernommen.

Das amerikanische Unternehmen erhielt für umgerechnet mehr als 33 Milliarden Euro den Zuschlag am Ende einer Auktion, die am Freitagabend begonnen hatte. Mitgeboten hatte auch der Murdoch-Konzern 21st Century Fox. Das Sky-Programm ist vor allem für Live-Sportübertragungen sowie Spielfilme und Serien bekannt. Es läuft inzwischen in 23 Millionen europäischen Haushalten, darunter auch Deutschland. Seit einigen Jahren steht das Pay-TV-Geschäft unter zunehmendem Druck durch immer mächtiger werdende Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime.