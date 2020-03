Die ARD hat heute die letzte Folge der "Lindenstraße" ausgestrahlt.

Die Fernsehserie über die Bewohner einer Straße in München wird nach etwas mehr als 34 Jahren und 1.758 Folgen eingestellt. Über den Inhalt der letzten Sendung war vorab nichts bekannt geworden, die Dreharbeiten dazu waren streng geheim. Wir verzichten hier auf etwaige Spoiler. Die Folge ist in der ARD-Mediathek zu sehen.



Die erste Folge der "Lindenstraße" lief am 8. Dezember 1985. Die Kultserie um die Schicksale und Erlebnisse der Familien Beimer und Zenker und anderer galt über lange Zeit hinweg als Pulsmesser für gesellschaftliche Entwicklungen und gehörte zu den beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Zu Spitzenzeiten schalteten rund 15 Millionen Menschen die Ausstrahlung der wöchentlichen Sendung ein. Zuletzt lag die Zuschauerzahl bei zwei Millionen.