Das Deutschlandradio wird den Zustand der Arbeitswelt in Deutschland im nächsten Jahr zum Schwerpunkt im Programm machen.

Unter dem Titel "Von der Hand in den Mund - die Working Class in Deutschland" werden sich alle drei Sender Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova damit auseinandersetzen. In einer Online-Abstimmung hatten sich 37.000 Hörerinnen und Hörer für das Thema Arbeitswelt entschieden, fünf Themen standen zur Wahl.



Deutschlandradio-Intendant Raue sagte, in Deutschland gebe es auf der einen Seite gut bezahlte Arbeit und ein Recht auf Home Office, auf der einen Seite stünden prekäre Arbeitsbedingungen und eine Entlohnung, die kaum zum Leben reiche. Die Corona-Pandemie habe den Zustand der Arbeitswelt wie unter einem Brennglas noch einmal deutlicher zutage treten lassen.

