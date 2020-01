Die DuMont-Mediengruppe trennt sich von der "Mitteldeutschen Zeitung".

Sie wird an die Bauer Media Group verkauft, wie in Köln mitgeteilt wurde. Im Herbst hatte DuMont bereits den Berliner Verlag an das Unternehmerehepaar Friedrich verkauft. Die "Mitteldeutsche Zeitung" erscheint in Halle in Sachsen-Anhalt. In dem Bundesland besitzt die Bauer Media Group bereits die "Volksstimme". Die Zustimmung des Bundeskartellamts steht noch aus.