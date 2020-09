Der langjährige ZDF-Journalist und spätere Intendant des Senders Freies Berlin SFB, Horst Schättle, ist tot.

Schättle starb in der vergangenen Nacht im Alter von 80 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Er stand von 1998 bis 2003 an der Spitze des SFB und hat dessen Zusammenschluss mit dem damaligen Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg zum heutigen RBB in die Wege geleitet. RBB-Intendantin Schlesinger lobte Schättle für seinen Einsatz für die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.