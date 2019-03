Die Europäische Union will offenbar den in der Flüchtlingskrise begonnenen Marineeinsatz vor der libyschen Küste vorerst beenden.

Das berichten die Deutsche Presse-Agentur und Reuters unter Berufung auf EU-Kreise und Diplomaten. Hintergrund sei, dass sich die Mitgliedstaaten nicht auf ein neues System zur Verteilung der aus Seenot geretteten Menschen im Mittelmeer einigen konnten. Italien hat sich demnach geweigert, einen Einsatz auf See nochmals zu verlängern. Unter der neuen Regierungskoalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega hat sich die Migrationspolitik deutlich verschärft. So verwehrte Italien Rettungsschiffen mit Flüchtlingen die Einfahrt in seine Häfen.



Für die Operation Sophia bedeutet das: Sie wird zwar nicht beendet, aber verändert. Die Aktivitäten von Schleusernetzwerken sollen nun nur noch aus der Luft beobachtet. Die Ausbildung libyscher Küstenschützer soll fortgesetzt werden.



Weiter heißt es, die Entscheidung könne nur noch bis heute Mittag durch einen Einspruch der EU-Mitgliedsstaaten gestoppt werden. - Seit Beginn der europäischen Marinepräsenz vor der Küste Libyens 2015 wurden rund 50.000 Migranten nach Italien gebracht.