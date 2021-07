Der innenpolitische Sprecher der FDP, Kuhle, hat die Aussagen des CDU-Bundestagskandidaten Maaßen als zutiefst verstörend bezeichnet.

Wer eine Gesinnungsprüfung für Journalisten verlange, habe das Prinzip der Pressefreiheit augenscheinlich nicht verstanden, sagte er der "Rheinischen Post". Maaßen täte gut daran, sich zeitnah zu erklären. Schließlich habe die Pressefreiheit in unserem Land zu Recht Verfassungsrang. Diese so plump in Frage zu stellen, schüre Ressentiments und schade der Debattenkultur in Deutschland. Der ehemalige Linken-Vorsitzende Riexinger erklärte, Maaßen gehöre nicht in den Bundestag. SPD-Generalsekretär Klingbeil warf CDU-Chef und Union-Kanzlerkandidat Laschet vor, in der Angelegenheit zu schweigen.



Maaßen hatte den öffentlich-rechtlichen Sendern "Meinungsmanipulation" vorgeworfen. Dem Fernsehsender "tv.berlin" sagte er, er halte es für eine Schande, dass die Aufsichtsbehörden diesen Rundfunk nicht mal korrigierten und dafür sorgten, dass so etwas nicht mehr stattfinde. Er regte einen - Zitat - "NDR-Untersuchungsausschuss" an. Der Norddeutsche Rundfunk ist für die "Tagesschau" zuständig. Es gebe Verbindungen zwischen Personen, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die "Tagesschau" arbeiteten, so Maaßen weiter, und Personen der linken und linksextremen Szene. Die Biografien einiger Redakteure sollten auf den Prüfstand gestellt werden. Es sei zu klären, "ob diese Leute die charakterliche Eigenschaft" hätten, die "Tagesschau" durch die Redaktion zu begleiten.



Maaßen kandidiert bei der Wahl am 26. September in einem Wahlkreis in Südthüringen, zu dem auch die Stadt Suhl gehört, für den Bundestag.

Er ist wegen seiner Haltung umstritten.

