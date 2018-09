Ein Blick in ausländische Medien: In Russland backen Putin und Xi gemeinsam Pfannkuchen. In Litauen protestieren viele junge Menschen gegen Pelzmode. Und in Indonesien interessieren sich die Menschen für den überwältigenden Erfolg der südkoreanischen Boyband Bangtan Boys, die im September im asiatischen Raum den höchsten Markenwert aller Popacts besitzt.

Russland: Nachdem Russlands Präsident Putin und Chinas Präsident Xi beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok über die Beziehungen beider Länder zueinander gesprochen hatten, zogen sie kurzerhand die Kochschürzen an - und backten auf der durch Wladiwostok führenden "Straße des Fernen Ostens" Blini - russische Pfannkuchen, die sie anschließend mit "guten Appetit" auch selbst verspeisten. Die Rossijskaja Gazeta berichtet.

Litauen: Protest gegen Pelzmode: Tierschützerinnen und Tierschützer haben in der litauischen Hauptstadt Vilnius ein Gesetzesvorhaben für ein Aufzuchtsverbot von Nerzen unterstützt. "Es ist absolut unnötig, im 21. Jahrhundert noch Tiere in Gefangenschaft aufzuziehen, nur damit sich feine Damen in Pelze hüllen können. Das ist total unethisch", sagte eine junge Demonstrantin. Die litauische Zeitung Diena war vor Ort.

Indonesien: Meistgelesener Artikel bei der Online-Zeitung Jakarta Post ist ein Bericht über die südkoreanische Boyband Bangtan Boys BTS, die auch in Indonesien alle Charts stürmt - und im September den höchsten Markenwert aller Popacts im asiatischen Raum besitzt.