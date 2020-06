Der Podcast "Das Coronavirus-Update" mit dem Berliner Virologen Drosten hat den Grimme Online Award gewonnen.

Die Produktion des Norddeutschen Rundfunks wurde von der Jury in der Kategorie "Information" ausgezeichnet. Der Direktor der Virologie an der Charité hatte seit Februar in Gesprächen aktuelle Entwicklungen rund um die Pandemie erläutert und damit ein breites Publikum erreicht. Der Grimme Online Award, der nicht dotiert ist, gilt als wichtigste Auszeichnung für Informationsangebote im Internet.



In der Kategorie "Spezial" wurde der Youtuber Rezo für sein Video "Die Zerstörung der CDU" prämiert.