Der Ippen-Verlag will die bisher zurückgehaltene Recherche zu Vorwürfen gegen den ehemaligen "Bild"-Chefredakteur Reichelt nun offenbar doch veröffentlichen.

Ein Sprecher sagte dem Evangelischen Pressedienst, man prüfe derzeit, "wann und wie" man die Ergebnisse publiziere. Zuvor hatte der "Spiegel" Teile der Rechercheergebnisse des Ippen-Investigativteams auf seiner Webseite veröffentlicht. Der Ippen-Verlag war laut dem Sprecher nicht über diese Kooperation informiert. Es würden sich daraus aber keine Konsequenzen für das Investigativ-Team ergeben, hieß es.



Verleger Dirk Ippen hatte untersagt, die Recherchen zur Axel Springer Mediengruppe zu veröffentlichen. Als Grund nannte er eine Art Ehrenkodex: Es solle nicht der Eindruck entstehen, dass man der Konkurrenz wirtschaftlich schaden wolle. Das Investigativteam, das mehrere Monate zu dem Thema recherchiert hatte, protestierte in einem mittlerweile öffentlichen Brief gegen die Einmischung in redaktionelle Entscheidungen.

Vorwürfe des Machtmissbrauchs

Nachdem am Sonntag auch die New York Times - auch unter Verweis auf die Ippen-Recherchen - zu Vorwürfen des Machtmissbrauchs gegen Reichelt berichtet hatte, entband Springer Reichelt von seinen Aufgaben. Zur Begründung hieß es, durch Presserecherchen habe man neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten von Reichelt gewonnen. Diesen Informationen sei man nachgegangen. Dabei habe der Vorstand erfahren, dass Reichelt auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt habe. Bei dem Verfahren im Frühjahr wurde Reichelt unter anderem Machtmissbrauch vorgeworden. Der Konzern kam damals zu dem Ergebnis, dass es zwar Fehlverhalten gegeben habe, Reichelt aber eine zweite Chance erhalten sollte.



Neuer Vorsitzender der Bild-Chefredaktion wird Axel Springer zufolge Johannes Boie. Bisher leitet er die Redaktion der „Welt am Sonntag“.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.