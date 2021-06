In England werden die letzten Corona-Maßnahmen Medienberichten zufolge nicht wie geplant Anfang nächster Woche aufgehoben.

Stattdessen werde Premier Johnson die Öffnungsschritte um vier Wochen verschieben. Grund sei die zunehmende Ausbreitung der Delta-Variante, berichteten die BBC und andere Medien. Johnson will sich am Abend äußern.



In Großbritannien steigt die Zahl der Neuinfektionen inzwischen wieder an. Zuletzt wurden täglich mehr als 7.000 neue Ansteckungen registriert. Die Delta-Variante macht inzwischen mehr als 90 Prozent der Neuinfektionen aus.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.