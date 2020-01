Der Journalist Marcus Engert fordert einen kritischeren Umgang mit Social-Media-Mitteilungen der Polizei.

Im Deutschlandfunk sagte der Buzzfeed-Redakteur, die Polizei befinde sich in einem Geschwindigkeitswettbewerb, wenn etwa Journalisten und andere Beobachter über die sozialen Medien von vor Ort berichteten. Er glaube nicht, dass die Polizei vorsätzlich falsch kommuniziere - sondern zu gewissen Zeitpunkten noch nicht alles wisse. Dies müsse dann auch so mitgeteilt werden, forderte er.



Hintergrund ist der Streit über die Kommunikation der Polizei in Sachsen zu einem an Silvester von mutmaßlichen Linksextremen verletzten Polizisten in Leipzig-Connewitz. Die Beamten hatten nach Ausschreitungen in der Silvesternacht unter anderem gemeldet, dass ein Kollege notoperiert werden musste. Später hieß es, es habe sich um eine dringende OP gehandelt. Kritik kam auch vom ehemaligen Chefredaktionsmitglied der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl. Die Polizei dürfe sich nicht zur Partei machen, forderte er.