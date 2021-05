In Belarus sind zwei Journalisten zu jeweils 20-tägigen Haftstrafen verurteilt worden.

Der Journalisten-Verband des Landes teilte mit, ein Gericht in der Stadt Mogiljow habe sie für schuldig befunden, zum wiederholten Male an einem ungenehmigten Ereignis teilgenommen zu haben. Der belarussische freie Mitarbeiter der Deutschen Welle sowie der für ein lokales Nachrichtenportal tätige Journalist wollten über den Prozess gegen einen Oppositionspolitiker berichten. Der Mitarbeiter der Deutschen Welle, Burakov, wurde nach eigenen Angaben in der Haftanstalt gefoltert und unmenschlich behandelt. Der Intendant der Deutschen Welle, Limbourg, forderte die Behörden in Belarus auf, das Urteil sofort aufzuheben.



In Belarus gibt es seit der von Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr immer wieder Proteste gegen den autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.