Der Deutsche Journalisten-Verband hat Außenminister Maas aufgefordert, den türkischen Botschafter in der Bundesrepublik ins Auswärtige Amt einzubestellen.

Es gebe eine Serie von Drohungen und Übergriffen gegen in Deutschland lebende Exiljournalisten aus der Türkei, erklärte der DJV. Der Verband bezieht sich dabei auf Informationen aus Kreisen der Polizei, die die Existenz einer sogenannten "Hinrichtungsliste" bestätigen sollen. Auf ihr seien 55 Namen von Journalisten geführt. In zwei Fällen seien die deutschen Polizeibehörden bereits aktiv geworden.



Der DJV-Vorsitzende Überall appellierte an Maas, dem Botschafter unmissverständlich klar zu machen, dass es sich dabei um inakzeptable Straftaten handele.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.