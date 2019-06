Die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Matthäus-Maier fordert eine stärkere Präsenz von Konfessionslosen in den Rundfunkräten öffentlich-rechtlicher Sender.

In Deutschland würden sich heute nur noch rund die Hälfte der Menschen zu einer Religionsgemeinschaft bekennen, sagte sie beim 5. Forum für Journalismuskritik in Köln, das vom Deutschlandfunk ausgrichtet wird. Ein solches Verhältnis müsse sich in den Aufsichtsgremien der Rundfunkanstalten widerspiegeln, führte die erklärte Atheistin aus.