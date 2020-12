Die Bundesländer wollen den Reformprozess zum Auftrag und zur Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland vorantreiben.

Man sehe weitere Einspar- sowie Optimierungsmöglichkeiten, die von den Sendern in ihre Überlegungen einbezogen werden müssten, erklärten die Koordinatoren der Länder-Rundfunkkommission. Gleichzeitig solle die digitale Transformation der Anstalten und ihrer Angebote vorangetrieben werden. Für diese gebe es gerade jetzt in der Pandemie eine sehr große Nachfrage.



Zuletzt war die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zum 1. Januar von monatlich 17 Euro 50 auf 18 Euro 36 an Sachsen-Anhalt gescheitert. Deswegen liegen dem Bundesverfassungsgericht Klagen von ARD, ZDF und Deutschlandradio vor.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.