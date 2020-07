Das von Bundesinnenminister Seehofer angekündigte bundesweite Lagebild zu Rechtsextremen im Öffentlichen Dienst soll es einem Zeitungsbericht zufolge vorerst nicht geben.

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, hätten die Verfassungsschützer von Bund und Ländern stattdessen beschlossen, lediglich einen stark eingeschränkten "Erfahrungsbericht" zu dem Thema vorzulegen. Dieser solle vor allem bereits laufende Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte wegen rechtsextremer Äußerungen bundesweit zusammenfassen. Eine systematische Überprüfung aller Staatsdiener auf Mitgliedschaften in extremistischen Gruppen hingegen wolle man nicht angehen. Dafür fehle es derzeit an einer rechtlichen Grundlage.



Auch wollen die Verfassungsschützer laut Süddeutscher Zeitung anders als von Seehofer angekündigt vorerst nicht den gesamten öffentlichen Dienst in den Blick nehmen, zu dem beispielsweise auch Lehrerinnen und Lehrer gehören, sondern allein den Bereich der Sicherheitsbehörden. Intern sollten vor allem das nordrhein-westfälische Landesamt sowie der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Haldenwang, darauf gedrungen haben, zumindest das bereits vorhandene Wissen zu bündeln und zu veröffentlichen.



Bundesinnenminister Seehofer war zuletzt in die Kritik geraten, weil er eine Rassismus-Studie bei der Polizei mit dem Argument eines mangelnden Bedarfs absagte, obwohl er ihr zunächst zugestimmt hatte.