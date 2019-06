Bundeskanzlerin Merkel verzichtet zu Gunsten von Parteichefin Kramp-Karrenbauer auf eine Teilnahme an den Sommerinterviews von ARD und ZDF.

Ein ZDF-Sprecher sagte dem Portal "watson.de", Merkel habe die Anfrage des Senders abgelehnt. Das ARD-Hauptstadtstudio äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur ähnlich. An Merkels Stelle wird nun die CDU-Vorsitzende von den beiden öffentlich-rechtlichen Programmen interviewt - am 7. Juli und am 8. September.