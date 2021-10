Mehrere Ministerien warnen vor den Auswirkungen der Netflix-Erfolgsserie "Squid Game" auf Minderjährige.

Ein Behördensprecher in Thüringen sagte dem MDR, die dargestellten Abläufe seien für Jugendliche unter 16 nicht geeignet. Die explizit gezeigte Gewalt lasse befürchten, dass Kinder verrohten und in ihrer Entwicklung beeinträchtigt würden. Ähnlich hatten sich etwa das Bayerische Kultusministerium und die Landesmedienanstalt Saarland geäußert.



In der südkoreanischen Serie spielen hunderte verarmte Männer und Frauen für ein hohes Preisgeld und zur Unterhaltung Superreicher Kinderspiele. Die Verlierer kommen ums Leben oder werden erschossen. Zuletzt häuften sich Berichte, dass die Spiele selbst in Grundschulen nachgespielt würden. "Squid Game" gilt als Netflix’ bisher größter Erfolg weltweit. In Südkorea wird die Serie für ihre Gesellschafts- und Kapitalismuskritik gelobt.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.