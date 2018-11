Die Nachrichtenagentur Reuters streicht in Europa Stellen.

Das geht aus einer Email des Europa-Chefs (Simon Robinson) an Mitarbeiter hervor, die dem Deutschlandfunk vorliegt. Darin heißt es, in wichtigen Auslands-Niederlassungen würden internationale und heimische Reporter in Zukunft zusammenarbeiten. Es werde weiter auf Englisch und in der jeweiligen Landessprache berichtet. Die Veränderungen führten jedoch zu Jobverlusten in einigen europäischen Büros. Details zur Anzahl der betroffenen Mitarbeiter und den betroffenen Regionen nannte Reuters auf Nachfrage vorerst nicht.