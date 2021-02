Der österreichische Vizekanzler und Grünenchef Kogler hat Vorwürfe zurückgewiesen, seine Partei spiele in der Koalition mit der ÖVP von Kanzler Kurz keine große Rolle.

Die Kritik an den Grünen habe auch damit zu tun, dass die großen Dinge, die gelängen, weniger im Fokus stünden, sagte Kogler dem Magazin "Der Spiegel". Es fehle oft der Blick aufs Gesamtergebnis. Die Investitionen im Umwelt- und Klimaschutz würden Österreich in den kommenden Jahren ganz nach vorne bringen. Wörtlich sprach Kogler von einem großen "Öko-Wumms". In Wien würden dank der Grünen inzwischen mehr Jahreskarten für Bahn und Bus verkauft, als Autos zugelassen sind.



Für Kritik an den Grünen hatten zuletzt unter anderem die umstrittenen Abschiebungen von Schülerinnen nach Georgien und Armenien gesorgt sowie die Einrichtung einer umstrittenen Dokumentationsstelle zum sogenannten "Politischen Islam". Zudem werden Probleme in der Corona-Pandemie dem von den Grünen geführten Gesundheitsressort angelastet.

