Der katalanische Separatistenführer Puigdemont spricht nach seiner Rückkehr aus dem Exil in Barcelona vor Anhängern. (AP / Joan Mateu)

Der Beamte habe das Auto zur Verfügung gestellt, mit dem Puigdemont entkommen sein soll, schrieben die Zeitungen "El País" und "La Vanguardia" unter Berufung auf Polizeiquellen. Inzwischen läuft eine Großfahndung nach dem Politiker.

Der mit Haftbefehl Gesuchte war am Morgen nach fast sieben Jahren im Exil erstmals wieder in Barcelona aufgetaucht. Er hielt vor rund dreieinhalbtausend Menschen in der Innenstadt eine Rede und tauchte danach unter. Eigentlich hatte Puigdemont angekündigt, an der Sitzung des Regionalparlaments teilzunehmen, in der der neue Ministerpräsident Kataloniens gewählt werden soll.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.