Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, hat ihr erstes großes TV-Interview dem privaten Fernsehsender ProSieben gegeben.

Ein politisches Exklusivinterview auf ProSieben sei ein Coup, findet die "Süddeutsche Zeitung". Die Grünen hätten 45 Minuten unbezahlte Primetime in einem immer noch wichtigen Fernsehkanal bekommen und eine Zielgruppe, in welche vorzudringen sonst enorm schwer fallen dürfte. Die Moderatoren hätten allerdings ihre Chance nicht genutzt, hieß es weiter. Baerbock habe ein leichtes Spiel gehabt mit Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke. Diese hätten es in kaum einer Sekunde vermocht, Baerbock inhaltlich zu stellen.



Ein ausgesprochenes Lob bekam der Sender von der Aktivistin für Barrierefreiheit und Gebärdensprache, Julia Probst. Man müsse es ganz laut sagen, schrieb sie auf Twitter, ProSieben schreibe gerade Fernsehgeschichte, indem sie das Interview direkt im Hauptprogramm mit Gebärdensprache und Untertitel sendeten. ARD und ZDF hätten es bis heute nicht geschafft, eine politische Sendung so zu auszustrahlen.

Auch RTL will künftig mehr auf Information setzen

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" schrieb, Bauerfeind habe anfangs keine gute Figur gemacht. Die Fragen seien zu lang, diffus und vor allem substanzlos gewesen. Baerbock hingegen habe 45 Minuten lang voller Elan und Präzision geredet: "ob Pflege, Hartz IV oder Autoindustrie. Immer frisch, immer unverbraucht." Aber "Der Spiegel" findet auch: "Bei Mischke/Bauerfeind war viel Raum zum Zuhören. Und das Ungekonnte schärfte das Ohr, weil es Routinen entgegenwirkte."



ProSieben will ähnlich wie Konkurrent RTL in Zukunft mehr auf Informationen setzen, relevanter werden und Haltung zeigen, wie die Kollegen der DLF-Sendung "@mediasres" berichteten. Der Sender hatte gerade erst mit einer siebenstündigen Spezialsendung zur Pflege auf sich aufmerksam gemacht. RTL hatte jüngst einen Schwerpunkt zu sexueller Gewalt an Kindern im Hauptprogramm. Zuletzt sicherte sich RTL die Mitarbeit von des früheren Chefsprechers der Tagesschau, Jan Hofer.

