Die Radionutzung in Deutschland ist zum Ende des vergangenen Jahres leicht gesunken.

Das zeigt die neueste Auswertung der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma). Die Radioprogramme der ARD verloren demnach 1,2 Prozent ihrer Hörerschaft im Vergleich zur vorangegangenen Studie, die im Juli veröffentlicht worden war. Damit kamen sie an einem Werktag auf im Schnitt mehr als 36 Millionen Hörerinnen und Hörer und liegen weiterhin vor den privaten Sendern. Diese verloren drei Prozent ihrer Hörerschaft und kamen im Schnitt auf gut 29 Millionen Hörerinnen und Hörer am Tag.



Durchschnittlich wird in Deutschland mehr als vier Stunden am Tag Radio gehört, dieser Wert blieb konstant. Allgemein werden zunehmend Online-Audio-Angebote (21,3 Prozent im Vergleich zu vormals 19,1 Prozent) sowie der Empfangsweg DAB+ (15 zu früher 11,6 Prozent) genutzt.



Meistgehört ist trotz deutlicher Verluste der Verbund von Radio NRW mit einer Tagesreichweite von Montag bis Freitag von rund 4,43 Millionen Hörerinnen und Hörern (ehemals 4,77). Darauf folgt mit leichtem Zuwachs SWR3 mit 3,62 Millionen Hörern. WDR2 landet auf dem dritten Platz mit einem Rückgang von ehemals 3,64 auf nun 3,46 Millionen Hörer. Der Deutschlandfunk landet als einziges Informationsprogramm unter den Top10 auf dem zehnten Platz und kommt auf nun 2,11 Millionen Hörerinnen und Hörer.

Radio und Audionutzung steigt während Corona-Krise

Die Werte bilden die Radionutzung bis Anfang Dezember 2019 ab - also noch vor der Corona-Pandemie. Zwar gibt es zum Radiokonsum in Coronazeiten momentan keine flächendeckende Erhebung, allerdings berichtet Jan Isenbart, Vorstand im Bereich Radio/Audio der agma, von Meldungen der Mitglieder, die auf einen "außerordentlichen Boom" von Radio und Audioangeboten hindeuten. Einzelne Sender berichteten aktuell, etwa auf Basis ihrer Livestreams, von bis zu 90 Prozent Steigerung. Auch Podcasts rund um Corona erzielten teilweise Millionen Abrufe, berichtet Isenbart.



Laut ARD haben sich die Abrufe in der Audiothek im März im Vergleich zum Vormonat um mehr als 60 Prozent erhöht. Auch der Westdeutsche Rundfunk (WDR) berichtet von steigenden Nutzungszahlen. Die Livestream-Abrufe der sechs WDR-Radiosender seien seit dem 17. März um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, teilte das Funkhaus mit. Auch der Deutschlandfunk verzeichnet derzeit deutlich höhere Abrufzahlen.

