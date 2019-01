Die Vorwürfe gegen den früheren Mitarbeiter der AfD-Fraktion im Bundestag, Ochsenreiter, haben sich nach Recherchen von ARD und t-online erhärtet.

Ochsenreiter war im Büro des Abgeordneten Frohnmaier beschäftigt, hat enge Kontakte nach Russland - und dem Bericht des Magazins "Kontraste" zufolge auch in rechtsextreme Kreise. In dem konkreten Fall geht es um einen Brandanschlag auf ein ungarisches Kulturzentrum in der Ukraine vor einem Jahr.



Ochsenreiter soll die Tat den Recherchen zufolge beauftragt haben. Laut rbb hat ihn die Staatsanwaltschaft im polnischen Krakau als "Inspirator" und Finanzier bezeichnet. Der Prozess läuft in Krakau, weil es sich bei den Brandstiftern um zwei Polen handeln soll, die für den Anschlag über die Grenze in die Ukraine gefahren sein sollen. Ziel der Tat war es offenbar, einen ethnischen Konflikt zu schüren. AfD-Fraktionschef Gauland sagte gegenüber "Kontraste", er wisse nicht, dass Ochsenreiter, Zitat, "ein Rechtsradikaler ist".