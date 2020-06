Die SPD-Vorsitzende Esken hat in der Debatte um eine polizeikritische Kolumne der Tageszeitung "taz" das Verhalten von Bundesinnenminister Seehofer kritisiert.

Dessen Überlegungen, Strafanzeige gegen die Autorin zu erstatten, seien falsch, sagte Esken in Berlin. Die Urheberin des Meinungsbeitrages sei schon sehr unter Beschuss geraten, daher dürfe man dies als Staat keinesfalls befördern. Esken selbst habe die Kolumne auch nicht gelungen gefunden, aber dies sei kein Grund, von staatlicher Seite Anzeige zu erstatten. Ähnlich äußerte sich auch der Redaktionsleiter des "heute journals" beim ZDF, Wulf Schmiese. Er sagte im Deutschlandfunk, eine Strafanzeige des Bundesinnenministers wäre ein Fehler. Seehofer hätte gut daran getan, seinen Unmut über den Artikel per offenen Brief auszudrücken.



Der Deutsche Presserat warnte angesichts der Drohung davor, Journalistinnen und Journalisten in ihrer Arbeit einzuschüchtern. Geschäftsführer Portack sagte der "Augsburger Allgemeinen", eine mögliche Folge könnte sein, dass Reporter künftig zögerten, bevor sie etwas veröffentlichten. Als oberster Dienstherr der Bundespolizei habe Seehofer zwar eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Beamten, bei einem Meinungsbeitrag in der Presse sollte man jedoch nicht gleich zum schärfsten Schwert des Rechtsstaates greifen. Der CSU-Politiker solle den Fall lieber der Selbstkontrolle der Presse, dem Deutschen Presserat, überlassen. Dem Gremium liegen demnach bisher 318 Beschwerden zu der Kolumne vor.

Seehofer sagt Termine ab

Der Sachstand bezüglich der Anzeige ist nach wie vor offen. Seehofer selbst schweigt nach seiner Ankündigung in der "Bild"-Zeitung vom Sonntag. Zunächst wollte er die Entscheidung gestern Nachmittag verkünden. Für heute hat der Innenminister nun seine Termine abgesagt, darunter auch die Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichts. Ob das mit der "taz"-Entwicklung zu tun hat, ist unklar.



In dem Beitrag war es in Verbindung mit Rassismus-Vorwürfen um eine mögliche Abschaffung der Polizei gegangen. Dabei hatte die Autorin Hengameh Yaghoobifarah auch geschrieben, am Ende seien bisherige Polizeibeamte dann am besten auf einer "Mülldeponie" als Arbeitsplatz aufgehoben. Seehofer bezeichnete dies als Enthemmung der Worte, der - mit Anspielung auf die Krawalle in Stuttgart - eine Enthemmung der Taten folgte.