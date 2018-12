Das Magazin "Der Spiegel" hat einen Betrugsfall im eigenen Haus offengelegt.

Der mehrfach preisgekrönte Reporter Claas Relotius habe jahrelang Artikel gefälscht und Geschichten frei erfunden, heißt es in einem Bericht auf "Spiegel"-Online. Der Journalist habe die Fälschungen inzwischen zugegeben und das Haus verlassen. Für seine Geschichte über einen syrischen Flüchtlingsjungen war Relotius Anfang Dezember mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet worden. Vieles darin sei wohl erdacht, erfunden, gelogen: "Zitate, Orte, Szenen, vermeintliche Menschen aus Fleisch und Blut. Fake."



Der 33-Jährige wurde für seine Texte in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet. Er war unter anderem CNN-"Journalist of the Year" und galt als einer der erfolgreichsten Journalisten der Gegenwart. In seinen Reportagen widmete er sich großen gesellschaftlichen Themen: der Terrormiliz IS, dem Grenzkonflikt zwischen den USA und Mexiko, Bürgerkriegen und Krisen in aller Welt. Er habe "auf verletzend hochmütige Weise die Zeitgeschichte frisiert", heißt es dem Bericht zufolge. Relotius habe sich aus Bildern, Facebook-Posts, YouTube-Videos, alten Zeitungen und Blogs bedient und daraus seine eigenen Geschichten und Wirklichkeiten geschaffen. Seine Protagonisten habe er "erfunden wie ein verspielter kleiner Gott. Sie sind keine Menschen aus Fleisch und Blut, sie leben nur auf dem Papier."



Der Autor habe als äußerst beliebter und kompetenter Kollege gegolten, sein Geständnis habe den Verlag schwer getroffen und geschockt. Ans Licht gekommen war der Betrug durch externe Hinweise und die Recherchen eines Co-Autors von Relotius. Der "Spiegel" kündigt an, jetzt Arbeitsabläufe, Dokumentationspflichten und organisatorische Rahmenbedingungen im Haus zu überprüfen, um die "Verlässlichkeit von Recherche und Verifikation zu erneuern" und das Vertrauen in die Arbeit der Redaktion wiederherzustellen. Auch die Öffentlichkeit ist aufgerufen, mögliche Fälschungen und Manipulationen zu melden.



Eine unabhängige Kommission aus drei erfahren internen und externen Personen solle allen Hinweisen auf Manipulation nachgehen. Sie werde Prozesse und Routinen prüfen und Vorschläge zur Verbesserung erarbeiten. Der Kommission sollen den Angaben zufolge der ehemalige stellvertretende Chefredakteur des "Spiegel", Clemens Hoeges, und der langjährige Ressortleiter und Autor Stefan Weigel angehören. Mit einer dritten, externen Person sei man derzeit im Gespräch.



Möglicherweise seien noch weitere Medien betroffen, da Relotius eigenen Angaben zufolge unter anderem auch für "Cicero", "Neue Zürcher Zeitung am Sonntag", "Financial Times Deutschland", "taz" und "SZ-Magazin" geschrieben habe.



