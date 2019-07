Bundespräsident Steinmeier hat die Politik aufgerufen, neue Medien wie Twitter überlegt zu nutzen.

Er sagte bei einem Festakt zum 70-jährigen Bestehen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, das minütliche Absetzen von Tweets habe die Qualität der Politik nicht gesteigert. Er würde es begrüßen, wenn auch künftig Zölle nicht via Twitter erhöht und Kriege nicht per Twitter ausgelöst würden, so Steinmeier.



Der Bundespräsident würdigte die Rolle unabhängiger Medien für die Demokratie. Im Fegefeuer von Nachrichten und Falschmeldungen sei die Demokratie mehr denn je auf verlässliche Quellen angewiesen, genauso wie auf eine Gewichtung und Einordnung von Nachrichten.