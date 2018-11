Der Bielefelder Medienwissenschaftler Gäbler sieht vor allem bei den regionalen Medien weiter Defizite in der Berichterstattung über die AfD. So fehle es häufig an Recherchen und eigenen Berichten über die Partei und deren Kandidaten auf Kreis- und Landesebene, sagte Gäbler bei der Vorstellung seiner Studie "AfD und Medien" für die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung in Berlin. Zudem mangele es vielen Journalisten an der nötigen Kompetenz, um populistische Aussagen der AfD richtig einordnen zu können. So würde falschen historischen Darstellungen der Partei zu wenig widersprochen. Dies sei aber wichtig für eine demokratische Diskussionskultur.

Der Medienwissenschaftler zieht in seiner Analyse aber auch positive Schlüsse. So hätten gerade die überregionalen Medien seit dem Einzug der AfD in den Bundestag vor gut einem Jahr viel dazugelernt. Journalisten fielen seltener auf die Provokationen der Partei herein und reagierten "mit mehr Reflexion und weniger reflexhaft". Zudem sind Gäbler zufolge in den vergangenen Monaten zahlreiche Enthüllungen über personelle Querverbindungen über AfD-Politiker ins rechte Lager erschienen. Auch das seltsame Finanzgebaren der Partei sei untersucht worden. Für seine Studie untersuchte Gäbler die Berichterstattung zur AfD von Oktober 2017 bis August 2018.