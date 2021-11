Eine Studie zur Berichterstattung über die Corona-Pandemie in Deutschland hat etliche Schwachpunkte offengelegt.

Zwar berichteten die untersuchten Medien überwiegend sachlich über die Corona-Pandemie, die Qualität der Berichterstattung falle aber unterschiedlich aus, schreiben die drei Autoren von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Ludwig-Maximilians-Universität München zusammenfassend.



Für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. April 2021 zeigte sich in der Untersuchung was die Vielfalt anging eine Konzentration auf Politikerinnen und Politiker als handelnde Akteure. Betroffene und sogenannte Corona-Skeptiker kamen weniger zu Wort. Auch seien die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in den meisten Medien als angemessen oder sogar als nicht weitreichend genug bewertet worden. Dass die Maßnahmen zu weit gingen, sei eher eine Minderheitenposition gewesen. Zudem hätten die Medien überwiegend einen Konsens in der Wissenschaft unterstellt. Die Unsicherheit von wissenschaftlichen Prognosen sei oft nicht vermittelt worden.



Deutliche Lücken gab es auch in Sachen Einordnung/Kontextualisierung: Daten zum Pandemiegeschehen wurden der Studie zufolge zwar in Beziehung zu anderen Zeiträumen gesetzt, nur selten dagegen wurde Covid-19 mit anderen anderen Krankheiten verglichen. Eine Abwägung verschiedener Folgen von Pandemie und Maßnahmen fand sich in weniger als einem Drittel der Beiträge, die Folgen nannten.

Was ist die Aufgabe der Medien in der Pandemie?

Wie man aber die Qualität der Medienberichterstattung insgesamt bewertet, ist den Autoren zufolge untrennbar mit der Frage verbunden, welche Rolle man Nachrichtenmedien in Krisen wie dieser Pandemie zuschreibt. "Gehört es auch in einer Pandemie wie dieser zu den Aufgaben der Medienberichterstattung, Kritiker und negative Nebenfolgen von aus Sicht der Pandemiebekämpfung wünschenswerten Maßnahmen zu thematisieren, auch wenn dies möglicherweise die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Maßnahmen mindert?", fragen sie.



Oder sei hier die Bekämpfung der Pandemie so offensichtlich vorrangig, dass der Grundsatz einer vielfältigen und ausgewogenen Berichterstattung außer Kraft gesetzt werden könne oder müsse? "Das wiederum hängt maßgeblich von der Beurteilung des Gefährdungspotenzials von SARS-CoV-2 und COVID-19 ab".



Die Forschenden hatten für ihre Studie "Einseitig, unkritisch, regierungsnah?" die journalistische Berichterstattung über die Pandemie in elf Leitmedien mit unterschiedlichen redaktionellen Linien untersucht, darunter die Online-Angebote von faz.net, sueddeutsche.de, welt.de und bild.de, aber auch vier Fernsehnachrichten-Formate wie Tagesschau und RTL aktuell.



