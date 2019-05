Die sudanesischen Behörden haben das Büro des arabischen Senders Al-Dschasira geschlossen.

In einer Stellungnahme spricht der Sender von einem "Angriff auf die Pressefreiheit". Damit werde auch das Recht der Menschen im Sudan untergraben, sich über die aktuelle Lage im Land zu informieren. Die sudanesische Regierung äußerte sich bislang nicht zu dem Sachverhalt. Zurzeit ringen in dem Land Militär und Opposition um eine Übergangsregierung.



Al-Dschasira betont, auch weiterhin über die Ereignisse zu berichten. Der Sender ist in der arabischen Welt populär und auch auf Englisch zu empfangen. Der Sitz von Al-Dschasira ist in Katar. Der Sender steht bei Ländern wie Ägypten, Saudi-Arabien und Bahrain sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Kritik. Sie werfen dem arabisch-sprachigen Dienst von Al-Dschasira dem britischen "Guardian" zufolge vor, Zwietracht zu säen und Islamisten zu unterstützen.