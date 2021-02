Die Situation von Geflüchteten in Europa muss nach Ansicht des Psychologen Ulrich Wagner stärker in die öffentliche Wahrnehmung gerückt werden.

Die Problematik werde in weiten Teilen der Gesellschaft kollektiv verdrängt, sagte der Marburger Sozialpsychologe dem Evangelischen Pressedienst. Es sei ein unangenehmes Thema, das man totzuschweigen versuche. Er habe den Eindruck bekommen, als wenn man es als Gesellschaft nicht ertragen könne, mit zu vielen Problemen umgehen zu müssen. Zudem berichteten die Medien "nicht so prominent" über die katastrophalen Zustände in den Flüchtlingslagern, kritisierte Wagner. Er habe Kontakt zu Menschen, die dort an den EU-Außengrenzen in Griechenland oder Bosnien gelebt hätten. Ihre Berichte seien noch bedrückender als es die Berichterstattung der Medien erahnen lasse.



Anfang Januar hatten Wagner und mehr als 400 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa einen offenen Brief an Entscheidungsträgerinnen und -träger geschickt. Darin betonen sie, dass es neben der Corona-Pandemie noch weitere ungelöste Probleme gebe, und mahnen einen humanen Umgang mit den Geflüchteten in den Unterkünften an den EU-Außengrenzen an. Laut Wagner gab es außer einer Eingangsbestätigung durch den britischen Premierminister Johnson keine Reaktionen, weder von Bundeskanzlerin Merkel noch von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen oder den Bundestagsfraktionen.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.