Europaparlament

Der Lebensgefährte der abgesetzten Vizepräsidentin des Europaparlaments, Kaili, habe in der Untersuchungshaft zugegeben, Teil einer korrupten Organisation gewesen zu sein. Dies berichten die Zeitungen "Le Soir" aus Paris und "La Repubblica" aus Rom unter Berufung auf Ermittlungsdokumente. Demnach nahm die Gruppe von den Staaten Katar und Marokko Geld an, um sich im Gegenzug in deren Interesse in europäische Angelegenheiten einzumischen. Kopf der Organisation war den Angaben zufolge der ehemaligen Europaabgeordnete Panzeri aus Italien. Kailis ebenfalls italienischer Lebensgefährte war bislang Mitarbeiter eines italienischen EU-Parlamentariers.

Die belgische Justiz ermittelt gegen mehrere Personen wegen bandenmäßiger Korruption und Geldwäsche. Seit Freitag wurden sechs Verdächtige festgenommen, von denen zwei wieder auf freiem Fuß sind. Der Termin der Haftprüfung für die Griechin Kaili wurde auf nächste Woche verschoben.

Die Parlamentspräsidentin des Europaparlaments, Metsola, kündigtet als Reaktion auf den Skandal "weitreichende" Reformen" an. Dazu gehörten ein Verbot aller inoffizieller Freundschaftsgruppen und eine gründliche Überprüfung unserer Beziehungen zu Drittländern, sagte Metsola nach einer Diskussion mit den europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel.

