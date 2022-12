Europaparlament

Am Gebäude des Europäischen Parlaments in Brüssel ist eine Europaflagge aufgeklebt. (picture alliance / Daniel Kalker)

Der italienische Lebensgefährte der abgesetzten Vizepräsidentin des Europaparlaments, Kaili, hat demnach in der Untersuchungshaft zugegeben, Teil einer korrupten Organisation gewesen zu sein. Dies berichten die Zeitungen "Le Soir" aus Paris und "La Repubblica" aus Rom unter Berufung auf Ermittlungsdokumente. Den Angaben zufolge nahm die Gruppe von den Staaten Katar und Marokko Geld an, um sich im Gegenzug in deren Interesse in europäische Angelegenheiten einzumischen. Kopf der Organisation war den Angaben zufolge der ehemalige Europaabgeordnete Panzeri aus Italien. Die belgische Justiz ermittelt gegen mehrere Personen wegen bandenmäßiger Korruption und Geldwäsche. In Untersuchungshaft befindet sich unter anderen auch Kaili, die aus Griechenland stammt.

Die Präsidentin des Europaparlaments, Metsola, kündigte als Reaktion auf den Skandal weitreichende Reformen an. Unter anderem soll es strengere Regeln für Organisationen und Angehörige von Drittstaaten geben, die sich mit Parlamentariern treffen wollen. Auch solle der Schutz von Whistleblowern verbessert werden, sagte Metsola.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.