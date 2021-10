Der Verleger Dirk Ippen hat offenbar einen Bericht über "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt verhindert. Die anscheinend brisanten Informationen hatte sein eigenes Investigativteam recherchiert.

Nach Informationen des Onlinemagazins "Übermedien" wollten Publikationen der deutschen Ippen-Gruppe - wie die "Frankfurter Rundschau", der "Münchner Merkur" oder "Buzzfeed Deutschland" - am Sonntag bislang unbekannte Details über den Umgang Reichelts mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern veröffentlichen. Dabei soll es unter anderem um Machtmissbrauch, Mobbing, Begünstigungen und ein toxisches Arbeitsklima gehen.



Kurz vor dem geplanten Erscheinen soll Ippen die Berichterstattung persönlich gestoppt haben. Auch durch ein Protestschreiben des Recherche-Teams "Ippen Investigativ" habe er sich nicht umstimmen lassen.

Einsicht in brisante Dokumente

Einschlägige Vorwürfe gegen Reichelt gibt es schon länger. Im Frühjahr leitete der Axel-Springer-Verlag deshalb ein Compliance-Verfahren ein und beauftragte eine Wirtschaftskanzlei mit Recherchen. Der "Bild"-Chef wurde kurzzeitig beurlaubt, konnte nach dem Verfahren aber seinen Job wiederaufnehmen. Seine Fehler wurden als nicht allzu gravierend bewertet.



Das Ippen-Team recherchierte jedoch weiter und gelangte offenbar zu neuen brisanten Erkenntnissen. Unter anderem sollen die Investigativ-Journalisten zahlreiche Dokumente zu den Vorgängen einsehen haben können.

Sex, Journalismus und Firmengeld

Auch die "New York Times" berichtete am späten Sonntagabend über die Unternehmenskultur bei Axel Springer und "Bild". Medienkolumnist Ben Smith schreibt von einer Mischung aus "Sex, Journalismus und Firmengeld".



Der Text geht beispielsweise auf eine angebliche Affäre Reichelts mit einer jungen Mitarbeiterin ein, der er später einen hochkarätigen Posten verschafft haben soll. Außerdem ist von Vorwürfen der sexuellen Belästigung die Rede.



