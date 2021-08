Der Youtuber Rezo hat ein neues Video veröffentlicht.

Es trägt den Titel "Zerstörung Teil 1: Inkompetenz" und zielt gegen Politikerinnen und Politiker - und zwar gegen solche, die sich seiner Meinung nach Fehlverhalten geleistet haben: "Um das Scheitern und Verkacken in essentiellen Skills, die man als Politiker in einem hohen Amt haben sollte", um "Respektlosigkeiten und klare Unwahrheiten der Bevlkerung gegenüber" und um "illegale Aktivitäten und wie diese nicht bekämpft, sondern geschützt werden", sagt Rezo zu Beginn des knapp halbstündigen Beitrags.



Besonders arbeitet sich der 29-Jährige - wie schon in seinem wohl bekanntesten Video "Die Zerstörung der CDU" vor zwei Jahren - an den Christdemokraten ab. Diesmal aber nicht an der Partei, sondern speziell an Unions-Kanzlerkandidat Laschet. Ihm wirft Rezo den Umgang mit der Flutkatastrophe vor und montiert sich widersprechende Aussagen zum Klimaschutz.

Kleine Spitze gegen die Grünen

Auch Bundesagrarministerin Klöckner nimmt er sich im gewohnt schnell geschnittenen Stück vor - wegen ihrer "PR-Fails" - wie Rezo es nennt. Als Beispiel nennt er ein vielkritisiertes Video der Politikerin mit dem Chef von Nestlé. Milder geht der Youtuber mit einem Fauxpas der Grünen um. Hier greift er weniger an, als dass er mit einem langen "W h y y y y y y?" lediglich Unverständnis äußert.



Am Ende aber bleibt seine Abneigung gegen die Unionsparteien und Laschet im besonderen. Ihm gibt er auf den Weg: "Wenn man in Krisenzeiten nicht im Ansatz in der Lage zu sein scheint, die eigene Rolle angemessen auszuüben, dann ist man dieser Verantwortung vielleicht einfach nicht gewachsen."



In den kommenden Tagen, so Rezo am Ende des Videos, soll ein zweiter Teil veröffentlicht werden.

