Im Falle eines Brexits ohne Abkommen soll die Grenze von Nordirland zum EU-Mitglied Irland mit fast 1000 Polizisten verstärkt werden.

Wie die Zeitung "Guardian" berichtete, wird diese Option als notwendig erachtet, um möglichen zivilen Unruhen entgegenzuwirken. Die britische Polizei habe um die Verstärkung gebeten. Das Training der Einsatzkräfte aus England und Schottland solle noch in diesem Monat beginnen, hieß es.



Der britische Brexit-Minister Barclay warnte vor Risiken einer zweiten Volksabstimmung über den Austritt seines Landes aus der Europäischen Union. Ein erneutes Referendum würde noch mehr Uneinigkeit in der Bevölkerung auslösen und die Nation weiter spalten, sagte Barclay der Zeitung "Die Welt".



In der dritten Januar-Woche soll das britische Unterhaus über den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag abstimmen.