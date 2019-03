Die Deutsche Bahn führt einem Medienbericht zufolge im Fernverkehr ein neues System zur Messung der Pünktlichkeit ein.

Ab morgen könnten die Züge auch mit 15 Minuten Verspätung noch als pünktlich gelten, berichtet die "Bild am Sonntag". Einbezogen werde in die Berechnung die Ankunft der einzelnen Reisenden. Mit dem neuen System übernehme die Bahn die Kriterien aus Flug- oder Fernbusverkehr. Bislang werden Züge als pünktlich gerechnet, wenn ihre Verspätung unter sechs Minuten bleibt. Dem Zeitungsbericht zufolge wird die bisherige Berechnung zusätzlich zu der neuen Messung weitergeführt.



Das Unternehmen äußerte sich nicht zu dem Bericht, sondern verwies auf eine für morgen geplante Mitteilung. Verkehrspolitiker von SPD und FDP kritisierten die Umstellung bei der Messung. Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Rehlinger betonte, die Bahn habe unbestreitbar ein Pünktlichkeitsproblem. Nur durch Statistik werde kein Zug pünktlicher, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Luksic, sprach von einer "politischen Kapitulationserklärung" und einer "dreisten statistischen Trickserei".



Bei der neuen Messung soll dem Bericht zufolge künftig bei jedem einzelnen der täglich 400.000 Reisenden im ICE oder IC/EC gemessen werden, ob die Ankunft am Endbahnhof mehr oder weniger als eine Viertelstunde verspätet ist. Mit eingerechnet werden sollen dabei nicht nur ausfallende Züge, sondern auch, ob der Anschluss erreicht wurde oder ob ein späterer Ersatzzug fuhr. Mit der neuen Zeitmessung will die Bahn dem Zeitungsbericht zufolge zeigen, dass mehr als 80 Prozent der Reisenden nicht später als 15 Minuten nach Fahrplan ihr Ziel erreichen.



Im vergangenen Jahr war jeder vierte Fernzug zu spät.