Kurz vor seiner endgültigen Ausweisung aus Kanada ist der ehemalige Nazi-Kollaborateur Helmut Oberlander im Alter von 97 Jahren gestorben.

Wie die Zeitung "The Globe an Mail" berichtete, starb der in der Ukraine geborene Deutschstämmige Anfang der Woche. Seine Ausweisung aus Kanada habe kurz bevorgestanden, hieß es. Für das Simon-Wiesenthal-Zentrum galt Oberlander als einer der zehn meistgesuchten NS-Kriegsverbrecher weltweit. Im Falle seiner Ausweisung hätte er in die Ukraine oder einen anderen Drittstaat abgeschoben werden können.



Oberlander hatte sich seit 1995 einen Rechtsstreit mit dem kanadischen Staat geliefert. Dabei wurde ihm bereits mehrfach die Staatsbürgerschaft entzogen. Der in der Ukraine geborene Sohn deutscher Eltern hatte bei seiner Einreise nach Kanada 1952 verschwiegen, dass er im Zweiten Weltkrieg dem Einsatzkommando 10a angehörte, das in der besetzten Sowjetunion Massenmorde verübte. Oberlander gab später an, dem Kommando wegen seiner Deutsch- und Russischkenntnisse zwangsweise zugeordnet worden zu sein. Er habe außerdem nur als Dolmetscher gearbeitet.