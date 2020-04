Im Machtkampf der AfD-Führung ist laut einem Medienbericht auch ein Parteiausschluss des Vorsitzenden Meuthen im Gespräch gewesen.

Bei der Vorstandssitzung am vergangenen Montag sei eine Beschlussvorlage debattiert worden, die ein solches Verfahren möglich gemacht hätte, berichtet das Magazin "Spiegel". In dem Text habe es geheißen, Meuthens Vorstoß zu einer Abspaltung des sogenannten Flügels sei destruktiv und zum Schaden der gesamten Partei gewesen. In der AfD kann ein formales Ausschlussverfahren angestrengt werden, wenn jemand der Partei schweren Schaden zufügt. Die Vorlage hätten Meuthens Ko-Parteichef Chrupalla, Fraktionschefin Weidel und Vorstandsmitglied Brandner eingebracht. Am Ende wurde eine abgeschwächte Version beschlossen. Meuthen räumte darin ein, einen großen Fehler begangen zu haben.