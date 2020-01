Die AfD will laut einem Medienbericht gegen den Verfassungsschutz klagen.

Der Rechercheverbund von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR verweist aus zwei ihm vorliegende Klageentwürfe der Kölner Kanzlei Höcker für die AfD-Parteispitze. Diese will demnach erreichen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz den sogenannten "Flügel" um den Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Höcke und die AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" nicht länger als sogenannten Verdachtsfall führt. Die Partei kritisierte stigmatisierende und ehrschädigende Aussagen, heißt es in dem Bericht weiter. Demnach will der AfD-Bundesvorstand am Freitag zwei entsprechende Klagen beim Verwaltungsgericht Köln einreichen.



Der Verfassungsschutz hatte beide Gruppen vor einem Jahr nach langer Prüfung als Verdachtsfälle im rechtsextremistischen Spektrum eingestuft. Verdachtsfälle bilden eine Vorstufe zu einer offiziellen Beobachtung, die aber bereits den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel erlaubt.