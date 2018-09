Einem Medienbericht zufolge wurde die Abschiebung des Verdächtigen im Chemnitzer Tötungsdelikt aufgrund eines Aktenfehlers verhindert.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Bamf - habe die Ausländerbehörde der Stadt im Mai 2016 über eine Abschiebefrist bis November des Jahres informiert, sagte ein Behördensprecher der "Bild am Sonntag". Diese Frist sei aber nicht in die Akte übertragen worden. Deshalb sei man davon ausgegangen, dass man nur bis August Zeit zum Handeln habe. Da das zu kurzfirstig erschienen sei, wurden alle Abschiebevorbereitungen im Juli eingestellt. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hatte zuletzt das Bamf für die erfolglose Abschiebung verantwortlich gemacht. - Der gewaltsame Tod eines 35-Jährigen steht am Anfang der derzeitigen Auseinandersetzungen in Chemnitz.