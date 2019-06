Laut einem Medienbericht hat der Generalbundesanwalt in Karlsruhe Anklage gegen acht Mitglieder der mutmaßlichen rechtsextremen Terrorgruppe "Revolution Chemnitz" erhoben. Der Vorwurf lautet auf Bildung einer terroristischen Vereinigung, wie Norddeutscher Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk und Süddeutsche Zeitung melden.

Den Männern im Alter von 21 bis 31 Jahren wird vorgeworfen, sich zusammengeschlossen zu haben, um tödliche Anschläge zu begehen.



Sie wollten demnach am 3. Oktober 2018 einen bürgerkriegsartigen Aufstand in Berlin anzetteln. Die Beschuldigten wurden am 1. Oktober festgenommen.



Den Informationen des Rechercheverbundes zufolge hatte die Gruppe geplant, die Anschläge so aussehen lassen, als wären sie von linken Gruppierungen begangen worden.