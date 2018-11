Der Verdacht, dass es einen Anschlagsversuch auf die ICE-Strecke Nürnberg-München gab, hat sich offenbar erhärtet.

Ziel sei ein Anschlag mit vielen Toten und Verletzten gewesen, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Ermittlerkreise. Unbekannte hatten über die Trasse ein Stahlseil gespannt. Das sei aber nicht stark genug gewesen, um den Zug entgleisen zu lassen. Bei dem Vorfall am 7. Oktober hatte ein ICE auf dem Weg von Dortmund nach München das Seil zerissen, lediglich die Frontscheibe wurde beschädigt. Fahrgäste kamen nicht zu Schaden.



Wie die Zeitung weiter berichtet, wird der Fall inzwischen von 50 Ermittlern aus dem bayerischen Landeskriminalamt und dem Bundeskriminalamt bearbeitet. Es werde weiter geprüft, ob es einen Bezug zur Terrormiliz IS gebe. In der Nähe des Tatorts waren Drohschreiben in arabischer Sprache gefunden worden. Infolge des Anschlagsversuchs wurden laut dem Bericht die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Es gebe derzeit mehr Streckenkontrollen und die Bundespolizei habe ihre Bereitschaftskräfte aufgestockt.