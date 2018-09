Die Zahl der Migranten, die über die Türkei in die Europäische Union gelangen, steigt wieder an.

Die "Welt am Sonntag" zitiert aus einem internen Bericht der EU-Kommission. Demnach kamen von Januar bis Mitte September knapp 39.000 Menschen über die Türkei in Staaten der Europäischen Union. Das waren 43 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.



Die Türkei hat sich 2016 dazu verpflichtet, die Grenzen des Landes strenger zu kontrollieren, um die Migration einzudämmen. Dafür erhielt sie von der EU drei Milliarden Euro zur Unterstützung der Flüchtlinge im eigenen Land.



Die große Mehrheit der Menschen, die seit Monaten aus der Türkei einwandern, landen den Angaben zufolge in Griechenland. Die Aufnahmezentren dort sind deshalb mit weit mehr Menschen belegt als vorgesehen. Auf Samos sind es sechs Mal so viele.