Fast 15 Prozent der Aufzüge auf Bahnhöfen der Deutschen Bahn fallen einem Bericht zufolge übers Jahr verteilt vier Wochen oder länger aus.

Das geht aus einer Analyse des Bayerischen Rundfunks hervor. Der Sender hat dafür Echtzeitdaten aus sämtlichen Aufzügen der Deutschen Bahn ausgewertet. Diese Daten sind öffentlich zugängig. Die rund 300 beanstandeten Aufzüge befänden sich sowohl an großen Verkehrsknotenpunkten, als auch an kleineren Bahnhöfen auf dem Land. Insgesamt betreibt die Bahn bundesweit rund 2.200 Aufzüge und etwa 1.000 Rolltreppen. Die Mehrzahl der Einrichtungen sei barrierefrei, etwa weil Rollstuhlfahrer über Rampen auf die Bahnsteige gelangen könnten. Das Unternehmen betonte auf Anfrage, dass im Schnitt rund 97 Prozent aller Aufzüge auf den Bahnhöfen in den ersten sechse Monaten dieses Jahres verfügbar gewesen seien.