Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat einem Medienbericht zufolge den Asylantrag des Clanchefs Ibrahim Miri abgelehnt.

Das berichtet die Zeitung "Die Welt" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums hatte zuvor gesagt, der Bescheid des BAMF werde im Laufe des Tages zugestellt. Innenminister Seehofer will sich am Nachmittag äußern.



Miris Anwalt hatte bei der Bremer Außenstelle der Behörde einen Asylantrag gestellt. Er war im Sommer in den Libanon abgeschoben worden und kehrte nach eigenen Angaben mit Hilfe von Schleppern nach Deutschland zurück. Er sieht sich im Libanon verfolgt.