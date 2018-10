Die Affäre um mutmaßliche sexuelle Belästigungen von Mitarbeiterinnen in der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen zieht offenbar weitere Kreise.

Nach Medienberichten gibt es neue Vorwürfe gegen den Ende des vergangenen Monats abgesetzten Gedenkstättenleiter Knabe. So habe sich eine einstellige Zahl von Menschen gemeldet, die auch gegen Knabe persönlich Vorwürfe wegen sexueller Belästigung erhebt hätten, heißt es in der "Berliner Zeitung" unter Berufung auf einen Sprecher der Senatskulturverwaltung. Widerstand gegen die Entlassung Knabes formiert sich im Beirat der Stasiopfer-Gedenkstätte. Vier Mitglieder forderten in einem Offenen Brief die Rückkehr Knabes. Sie kritisieren, dass der Stiftungsrat dessen Absetzung beschlossen habe, ohne ihn zuvor zur Sache anzuhören.



Wegen Belästigungsvorwürfen hatte der Stiftungsrat auch den stellvertretenden Gedenkstättenleiter Frauendorfer entlassen.